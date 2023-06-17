Триває обстріл Нікопольщини: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

09:14 17 червня Київ, Україна

Безперервний обстріл Нікопольщини з боку Росії триває. Артилерійський вогонь знову охопив Марганецьку громаду та місто Нікополь.



Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ, Сергій Лисак.



Внаслідок обстрілу було пошкоджено комунальне підприємство та 8 приватних будинків. Господарські будівлі та лінії електропередач також отримали серйозні пошкодження.



Жінку, яка постраждала ввечері минулого дня, було госпіталізовано. Стан її здоров'я оцінюється лікарями як середньої тяжкості.