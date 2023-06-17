Триває обстріл Нікопольщини: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

Безперервний обстріл Нікопольщини з боку Росії триває. Артилерійський вогонь знову охопив Марганецьку громаду та місто Нікополь.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ, Сергій Лисак.
Внаслідок обстрілу було пошкоджено комунальне підприємство та 8 приватних будинків. Господарські будівлі та лінії електропередач також отримали серйозні пошкодження.
Жінку, яка постраждала ввечері минулого дня, було госпіталізовано. Стан її здоров'я оцінюється лікарями як середньої тяжкості.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ, Сергій Лисак.
Внаслідок обстрілу було пошкоджено комунальне підприємство та 8 приватних будинків. Господарські будівлі та лінії електропередач також отримали серйозні пошкодження.
Жінку, яка постраждала ввечері минулого дня, було госпіталізовано. Стан її здоров'я оцінюється лікарями як середньої тяжкості.
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