Продавали «посвідчення моряка»: на Одещині затримали чиновників

17:09 11 вересня Київ, Україна

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему уникнення мобілізації та нелегального виїзду за кордон в Одеській області.



Внаслідок комплексних заходів затримано двох зловмисників: співробітника Ізмаїльського морпорту, а також чиновника Дунайської кваліфікаційної комісії Держслужби морського та внутрішнього водного транспорту та судноплавства.



За гроші чиновники пропонували ухилянтам виїхати за межі України як судноводії торгових кораблів. Для цього фігуранти «допомагали» своїм клієнтам «гарантовано» скласти іспит на здобуття відповідної кваліфікації.



Вартість таких послуг складала від 700 до 1,2 тис. доларів. Сума залежала від наявності первинних навичок у морській справі та фінансових можливостей ухилянта.

Таким чином, корумповані чиновники заробили майже 2 млн у гривневому еквіваленті. Співробітники СБУ затримали обох фігурантів «на місці злочину» під час передачі неправомірної вигоди.



На підставі отриманих доказів затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем).



Поки що вони під вартою. Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення.



Заходи щодо блокування корупційної схеми проводили співробітники СБУ на Одещині спільно з Національною поліцією при процесуальному керівництві обласної прокуратури.