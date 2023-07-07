Продавали медикаменти армії росії: на Житомирщині викрили фармкомпанію

17:45 07 липня Київ, Україна

Після повномасштабного вторгнення росії одне з фармпідприємств Житомирської області налагодило «приховану» схему постачання українських лікарських засобів до військових госпіталів росії.



Серед основних товарів нелегального експорту були знеболювальні засоби, які ворог використав на тимчасово окупованій території України для лікування поранених загарбників. До організації угоди причетний директор одного із фармацевтичних підприємств регіону.



До лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до росії. Бізнес-партнером української фірми в росії була установа, виконує державні замовлення російського міністерства оборони.

Після початку повномасштабного вторгнення та запровадження відповідних санкцій проти кремля, менеджмент українського підприємства розробив механізм обходу введених обмежень.



Для цього організатор угоди разом зі своїми російськими спільниками задіяв низку підконтрольних комерційних структур на Близькому Сході та ЄС.

Спочатку ділки направляли українські медикаменти на адресу цих зарубіжних фірм, а потім змінювали товарно-транспортні накладні та переправляли продукцію фактичним замовникам із росії.