Продавали фальшиві паспорти та права водія: викрито підпільний ЦНАП у Києві

15:59 08 червня Київ, Україна

Фахівці з кібербезпеки Служби безпеки України (СБУ) викрили таємний «ЦНАП» у Києві, який займався продажем підроблених паспортів та прав водія.

За даними слідства, незаконну діяльність організував столичний підприємець. «Виробничі потужності» облаштував у заздалегідь орендованій для цього квартирі. У ході операції було виявлено, що організатор незаконного підприємства пропонував своїм клієнтам фальшиві документи, включаючи паспорти, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію автомобілів та акти про право власності на землю.

Понад те, він також продавав підроблені дипломи від українських вищих навчальних закладів.

Готову фальшиву продукцію продавав через хакерську платформу Darknet.

Вартість підробки склала від 300 до 7 тис.. дол. Сума залежала від складності документа та терміновості виготовлення. Щомісяця обороти нелегальної «майстерні» досягали 50 і більше «документів».



Серед основних клієнтів зловмисника були ухилісти та хакери, які використовували фальшивки для прикриття протиправної діяльності.



У ході обшуків у підпільному цеху виявлено:

▪️ інструменти та обладнання для виготовлення підробленої документації;

▪️ мобільні телефони та комп'ютери на місці злочину.



На підставі зібраних доказів зловмиснику доповідено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ год. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, квитків державної лотереї, марок акцизного податку або голографічних захисних елементів);

▪️ ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів).



Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 7 років ув'язнення.