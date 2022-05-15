"Продавали" посаду голови ОДА: на шахрайстві викриті два жителі Києва

10:46 11 серпня Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів затримали ексспівробітницю управління справами Апарату ВР і главу благодійної організації під час "продажу" посади голови Миколаївської ОДА.

Про це в середу, 11 серпня, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.



За даними слідства, ексспівробітниця управління справами Апарату Верховної Ради за попередньою змовою з головою правління благодійної організації - журналістом, який раніше був помічником-консультантом народного депутата і неодноразово балотувався в парламент, обіцяли жителю Миколаєва за 600 тисяч доларів США вплинути на посадових осіб Офісу Президента і Кабміну і вирішити питання про його призначення на посаду голови Миколаївської ОДА.



Вони протягом пів року проводили "співбесіди з кандидатом на посаду" в столиці і готували його для нібито подальшої зустрічі з чиновниками Офісу Президента і Кабміну.





Шахраї були затримані під час отримання частини обумовленої суми - 200 тисяч доларів в порядку ст. 208 КПК України. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру і обрання запобіжного заходу.

Розслідування триває. Проводяться необхідні слідчі дії, тривають обшуки.



Затриманим загрожує до 12 років в'язниці за статтею "Шахрайство".