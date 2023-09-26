Продавала жінок у секс-рабство: поліція затримала львів'янку

Поліціянти затримали організаторку міжнародного каналу торгівлі людьми, яка обіцяла молодим жінкам офіційне працевлаштування та гідну заробітну плату, а натомість продавала їх у сексуальне рабство.

"Встановлено, що 36-річна львів'янка знаходила через мережу інтернет жінок, які шукали роботу. Зловмисниця обіцяла їм допомогу у працевлаштуванні за кордоном та гідну заробітну плату. Втім, після перетину кордону жінки потрапляли у сексуальне рабство", - йдеться у повідомленні.

Поліціянти разом із прикордонниками затримали львів'янку під час спроби переправити чергову жінку через державний кордон.



Жінку взяли під домашній арешт, їй повідомили про підозру у торгівлі людьми.



Санкція статті передбачає позбавлення волі до дванадцяти років із конфіскацією майна.



Слідчі дії продовжуються. Поліціянти проводять розслідування щодо встановлення всіх співучасників злочинної схеми, у тому числі на території інших держав, а також ідентифікації потерпілих, які стали жертвами торгівлі людьми, йдеться у повідомленні поліції.