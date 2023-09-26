Продавала жінок у секс-рабство: поліція затримала львів'янку

Поліціянти затримали організаторку міжнародного каналу торгівлі людьми, яка обіцяла молодим жінкам офіційне працевлаштування та гідну заробітну плату, а натомість продавала їх у сексуальне рабство.
Поліціянти разом із прикордонниками затримали львів'янку під час спроби переправити чергову жінку через державний кордон.
Жінку взяли під домашній арешт, їй повідомили про підозру у торгівлі людьми.
Санкція статті передбачає позбавлення волі до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Слідчі дії продовжуються. Поліціянти проводять розслідування щодо встановлення всіх співучасників злочинної схеми, у тому числі на території інших держав, а також ідентифікації потерпілих, які стали жертвами торгівлі людьми, йдеться у повідомленні поліції.
Жінку взяли під домашній арешт, їй повідомили про підозру у торгівлі людьми.
Санкція статті передбачає позбавлення волі до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Слідчі дії продовжуються. Поліціянти проводять розслідування щодо встановлення всіх співучасників злочинної схеми, у тому числі на території інших держав, а також ідентифікації потерпілих, які стали жертвами торгівлі людьми, йдеться у повідомленні поліції.
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