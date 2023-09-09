Проблеми з водопостачанням в окупованому Маріуполі: мешканці виборюють доступ до води

18:15 08 вересня Київ, Україна

В окупованому Маріуполі продовжуються серйозні проблеми з водопостачанням, навіть на тих ділянках, де вода доступна. Жителі міста скаржаться на постійні відключення, низьку якість води та часті прориви водопровідних труб.



Інформацію про це передає Маріупольська міська рада через свій телеграм-канал.



Мережі водопостачання, які постраждали внаслідок масованих російських обстрілів, досі не відновлені, а система каналізації перебуває в аварійному стані. Це призводить до того, що будинки місцевих жителів затоплюються стічними водами чи чистою водою, а місцеві комунальні служби або не реагують на проблеми, або не можуть їх вирішити через брак бригад та затримок у виплаті заробітної плати працівникам.



Один із прикладів – мешканці будинку за адресою вул. Блажевича, 67, зіткнулися із затопленням, яке триває вже близько місяця, і, як вони стверджують, "Міськводоканал" нічого не робить для усунення проблеми.



Попередньо до російської окупації Маріуполя проводилися роботи з регулярної заміни застарілих мереж водопостачання, і аварії оперативно усувались. У 2021 році "Водоканал" міста замінив 40 кілометрів водопровідних труб, і кількість скарг була мінімальною. Однак окупанти повернули місто до минулих часів і навіть спричинили зростання аварійних ситуацій у водопостачанні.