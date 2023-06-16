Проблеми з водопостачанням у Євпаторії та Керчі в окупованому Криму

12:52 06 червня Київ, Україна

У Євпаторії та Керчі в окупованому Криму виникли проблеми із водопостачанням.



Голова Громадської ради в Одеській ОДА Сергій Братчук повідомив про це у Телеграмі.



У деяких районах Євпаторії вода буде тимчасово відключена, а мешканці закликають запастися водою. Водночас у Керчі існують серйозні проблеми з водопостачанням, як зазначено у замітці.



Також було опубліковано графік подачі води до Євпаторії.