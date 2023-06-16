Проблеми з водопостачанням: 2 водоканали у Нікопольському районі припинили роботу

Внаслідок критичного зниження рівня води у Каховському водосховищі, два водоканали у Нікопольському районі тимчасово припинили свою роботу.
Про це повідомляє начальник Нікопольської Регіональної Водно-Агрегатної Євген Євтушенко у своєму повідомленні в Телеграмі.
Про це повідомляє начальник Нікопольської Регіональної Водно-Агрегатної Євген Євтушенко у своєму повідомленні в Телеграмі.
Наразі вже організовано доставку води для населення до однієї з громад, щоб задовольнити потреби мешканців цих двох громад. В інших районах продовжується підготовча робота.
Євтушенко також повідомив, що до району прямують вантажівки з бутильованою водою та цистерни з технічною водою. Він закликав населення бути економним у використанні запасів води, створених заздалегідь.
Крім цього, голова району зазначив, що інформація про точні місця та час розподілу води не повинна публікуватися. Інформування населення здійснюватиметься через органи місцевого самоврядування.
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