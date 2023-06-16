Проблеми з водопостачанням: 2 водоканали у Нікопольському районі припинили роботу

12:02 08 червня Київ, Україна

Внаслідок критичного зниження рівня води у Каховському водосховищі, два водоканали у Нікопольському районі тимчасово припинили свою роботу.



Про це повідомляє начальник Нікопольської Регіональної Водно-Агрегатної Євген Євтушенко у своєму повідомленні в Телеграмі.

"Через серйозне падіння рівня води в Каховському водосховищі два водоканали були змушені зупинити свою діяльність", - зазначається у замітці.



Наразі вже організовано доставку води для населення до однієї з громад, щоб задовольнити потреби мешканців цих двох громад. В інших районах продовжується підготовча робота.



Євтушенко також повідомив, що до району прямують вантажівки з бутильованою водою та цистерни з технічною водою. Він закликав населення бути економним у використанні запасів води, створених заздалегідь.



Крім цього, голова району зазначив, що інформація про точні місця та час розподілу води не повинна публікуватися. Інформування населення здійснюватиметься через органи місцевого самоврядування.