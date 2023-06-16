Проблеми з інтернетом: Луганськ залишився відрізаним від мережі

11:59 23 травня Київ, Україна

В окупованому Луганську та його околицях повністю припинилася робота інтернету, повідомляють місцеві Telegram-канали у вівторок, 23 травня.



Згідно з інформацією, відсутній як домашній, так і мобільний інтернет, і на цей момент доступ до інформації та новин можливий лише через радіо.



Повідомлення вказують на те, що така ситуація виникла у зв'язку з технічним збоєм чи поломкою.



Аналогічні проблеми з інтернетом також спостерігалися сьогодні в Донецьку.



Окупаційна влада інформує, що через проблеми з інтернетом у Луганську та суміжних населених пунктах також не функціонують банкомати. Причини збою уточнюються у відповідних органах.