Закликали до «пробудження матінки-Русі»: СБУ провела обшук у монастирі УПЦ МП на Закарпатті

14:04 01 грудня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. Більшість літератури - авторства російських діячів та видана російськими друкарнями.



Серед виявленого правоохоронцями - книги ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність та наголошується, що росію, Україну та білорусь "не можна розділити". СБУ завершила контррозвідувальні заходи на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ МП на Закарпатті. Понад 20 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, зокрема, з використанням поліграфу.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. Більшість літератури - авторства російських діячів та видана російськими друкарнями.Серед виявленого правоохоронцями - книги ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність та наголошується, що росію, Україну та білорусь "не можна розділити".

За даними спецслужби, незважаючи на заборону керівника єпархії в монастирі, продовжували згадувати під час молебнів патріарха РПЦ кирила гундяєва, який "благословив" російських військових убивати українців.

Навіть розробили так звану пам'ятку, де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. У у разі непокори - залякували "бути відстороненим від усякого священства".

Також під час заходів СБУ знайшла тексти проросійських пісень, якими прославляли "руську землю" та закликали до "пробудження матінки-Русі".



Усі матеріали будуть передані на відповідні експертні дослідження, зазначають у спецслужбі.