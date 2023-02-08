Закликали донатити на підтримку окупантів: у Запоріжжі викрито ворожу ботоферму

17:06 08 лютого Київ, Україна

Служба безпеки заблокувала діяльність потужної прокремлівської ботоферми у Запорізькій області. Декілька тисяч роботів «розганяли» дезінформацію про обстановку на південному фронті, популяризували російські окупаційні угруповання та закликали донатити на їхню підтримку.



Крім цього, займалися дискредитацією командування Сил оборони та підбурювали українських громадян ухилятися від мобілізації.



Як першоджерело для поширення деструктивного контенту використовували Телеграм-канал ворожого пропагандиста рогова, який представляє окупаційну адміністрацію Мелітополя.



Вже на початку своєї діяльності ботоферма налічувала майже 2 тис. фейкових акаунтів, які розповсюджували проросійські наративи нібито від імені місцевих жителів.



Надалі ворожий «осередок» мав стати «ударною силою» у проведенні масштабних інформаційних диверсій агресора у прифронтових районах області.



За даними слідства, незаконну діяльність організував місцевий спеціаліст інформаційних та телекомунікаційних технологій.



Комп'ютерну техніку для підривної роботи розмістив у одному з орендованих офісних приміщень у центрі міста.



Спеціалізоване обладнання, яке використовував зловмисник, дозволяло щодня реєструвати нові анонімні облікові записи в соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.



Під час обшуку в офісі фігуранта правоохоронці виявили:



▪️ комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності;

▪️ 2,5 тисячі SIM-карток українських операторів мобільного зв'язку;

▪️ SIM-шлюзи та інше спеціалізоване обладнання та програмне забезпечення.





Вилучена техніка направлена на експертизу.



У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) триває розслідування встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення винних до відповідальності.