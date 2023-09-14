Закликав до захоплення влади в Україні: у Києві затримано ексадвоката

16:58 14 вересня Київ, Україна

СБУ викрила у Києві ексадвоката, який публічно закликав до насильницького захоплення державної влади в Україні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Його ворожу агітацію підхоплювали інтернет-ресурси спецслужб росії, щоб розхитати обстановку в нашій державі та деморалізувати українських воїнів на фронті. За даними слідства, фігурант позиціонував себе як лідер громадської думки та провокував людей до громадських заворушень під виглядом протестних мітингів.



Для цього зловмисник записував численні відеосюжети, які викладав на власному Ютуб-каналі із загальною аудиторією понад 100 тис. користувачів.



У цих відео їхній автор намагався дискредитувати найвище військово-політичне керівництво України та підбурював громадян до силових дій з метою повалення конституційного ладу в нашій державі.



Встановлено, що відеозвернення фігуранта одразу підхоплювали російські інтернет-ресурси, серед яких телеграм-канали «вагнерівців».



Ворожі пропагандисти представляли сюжети псевдоактивіста як «позицію» пересічних громадян України і тим самим намагалися завдати шкоди міжнародному іміджу нашої держави.



За висновками експертизи, публічні матеріали фігуранта підтверджують його підривну діяльність на користь країни-агресора.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмисника про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також поширення матеріалів із закликами до здійснення таких дій).



Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує ув'язнення.



Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.