Закликав до «демонтажу» України: прокремлівський пропагандист отримав 10 років ув'язнення

На основі доказової бази, зібраної СБУ, вдалося засудити "експерта" з телеканалів медведчука, прокремлівського пропагандиста михайла шпіра.
Зловмисник вихваляв агресивну політику військово-політичного керівництва росії та виправдовував тимчасову окупацію нашої держави. Також він агітував до фізичної розправи над українськими військовими та дискредитував одну з релігійних конфесій у нашій державі.
До початку повномасштабного вторгнення чоловік регулярно виступав в ефірах медіахолдингу медведчука та позиціонував себе як "експерт".
Щоб уникнути правосуддя, українець шпір ще 2020 року втік до москви, а після початку повномасштабного вторгнення росії був одним із перших пропагандистів кремля, який підтримав дії російських окупантів.
За матеріалами СБУ суд призначив йому 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Фігуранта визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:
До початку повномасштабного вторгнення чоловік регулярно виступав в ефірах медіахолдингу медведчука та позиціонував себе як "експерт".
Щоб уникнути правосуддя, українець шпір ще 2020 року втік до москви, а після початку повномасштабного вторгнення росії був одним із перших пропагандистів кремля, який підтримав дії російських окупантів.
За матеріалами СБУ суд призначив йому 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Фігуранта визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);
▪️ ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
▪️ ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націоналістичного (нацистського) тоталітарних режимів).
Термін відбування покарання обчислюється з моменту його фактичного затримання.
▪️ ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
▪️ ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націоналістичного (нацистського) тоталітарних режимів).
Термін відбування покарання обчислюється з моменту його фактичного затримання.
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