Закликав до «демонтажу» України: прокремлівський пропагандист отримав 10 років ув'язнення

12:32 16 червня Київ, Україна

На основі доказової бази, зібраної СБУ , вдалося засудити "експерта" з телеканалів медведчука, прокремлівського пропагандиста михайла шпіра.

Зловмисник вихваляв агресивну політику військово-політичного керівництва росії та виправдовував тимчасову окупацію нашої держави. Також він агітував до фізичної розправи над українськими військовими та дискредитував одну з релігійних конфесій у нашій державі.



До початку повномасштабного вторгнення чоловік регулярно виступав в ефірах медіахолдингу медведчука та позиціонував себе як "експерт".



Щоб уникнути правосуддя, українець шпір ще 2020 року втік до москви, а після початку повномасштабного вторгнення росії був одним із перших пропагандистів кремля, який підтримав дії російських окупантів.



За матеріалами СБУ суд призначив йому 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.



Фігуранта визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

▪️ ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

▪️ ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націоналістичного (нацистського) тоталітарних режимів).



Термін відбування покарання обчислюється з моменту його фактичного затримання.