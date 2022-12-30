Закликав донатити на російську армію: 5 років ув'язнення отримав житель Харкова

18:37 30 грудня Київ, Україна

Суд відправив у в'язницю на 5 років громадянина росії, який проживав в Україні за ППП (посвідка на постійне проживання), повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Його визнали винним у наданні коштів для здійснення фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, чи захоплення державної влади, а також у виправданні та визнанні "правомірної" збройної російської агресії.



Засуджений на понад десять років проживає у Харкові, проте підтримував російську армію.



У березні, як кажуть слідчі, він надсилав своїм знайомим повідомлення з російських телеграм-каналів із закликами скидати кошти на потреби військових формувань росії.



На суді він визнав свою провину і щиро покаявся. Наразі, як нагадали у прокуратурі, триває термін апеляційного оскарження вироку.



У Харкові до пів тисячі будинків не підлягають реконструкції після атак російськими військовими, а докази обстрілів району Північна Салтівка касетними бомбами правоохоронці мають передати до Гааги.