Прив'язана до дрона сосиска допомогла врятувати собаку з болота. Відео

Британські рятувальники Denmead Drone Search & Rescue, які допомагають у пошуку домашніх тварин, що загубилися, врятували собаку на ім'я Міллі, яка опинилася під загрозою потрапити під приплив. Вона боялася людей, тому підкликати її ближче, щоб забрати її, не вдавалося, повідомляє видання The Guardian. Але вона побігла за прив'язаною до дрона рятувальників сосискою, завдяки чому її на човні витягли на сушу.
Почасти ми пишемо про дрони з технічного погляду: як навчити їх краще орієнтуватися, як знизити їхню залежність від заряду акумулятора, підвищити ефективність польоту або зменшити ризик руйнування при зіткненні з перешкодою. Проте сьогодні дрони вже займають не лише розважальну нішу, та використовують їх не лише фотографи.
Так, цього разу за допомогою дрона вдалося врятувати британського тер'єра, що втік з дому, на ім'я Міллі, який опинився на болотному прибережному клаптику суші, який міг зникнути через початок припливу. Міллі виявилася дуже несміливою твариною, тому відмовлялася підійти до рятувальників, які намагалися вивезти її з небезпечного місця на моторному човні.
Тому рятувальна група Denmead Drone Search & Rescue, яка за допомогою дронів зазвичай лише допомагає відшукати домашніх улюбленців, що загубилися у графстві Гемпшир, на півдні Англії, вирішила випробувати інший підхід. Вони прикріпили до дрона сосиску, сподіваючись, що Міллі піде на запах і таким чином наблизиться до безпечнішої частини берега, звідки її вже зможуть забрати.
Команда уточнила правила британського управління громадської авіації та максимальну злітну масу свого дрону та з'ясувала, що він зможе полетіти з однією сосискою на борту. Оскільки Міллі була голодна, це спрацювало, виманивши її від небезпеки припливу на височину. Втім, хоч ласощі і спрацювали, Міллі знову втекла, але вже на безпечній території її знайшла господиня. Зараз Міллі вдома, а організатори порятунку повідомляють, що тепер матимуть на увазі цей трюк, щоб скористатися ним в інших рятувальних операціях.
Це не перший пес, врятований дроном. Наприклад, влада Іспанії дала дозвіл на використання дронів для евакуації собак з острова Ла Пальма, на якому сталося виверження вулкана Кумбре-В'єха. Спочатку дрони допомагали відстежувати собак у зоні лиха і доставляли їм їжу та воду, проте потім їх вирішили ще й перевозити у безпечніше місце за допомогою сітки. Також ми розповідали про дрон, який пристосували для участі в гасінні пожеж — він зможе закидати у вікна капсулу з вогнегасною сумішшю, щоб вигравати час для рятувальників.
Почасти ми пишемо про дрони з технічного погляду: як навчити їх краще орієнтуватися, як знизити їхню залежність від заряду акумулятора, підвищити ефективність польоту або зменшити ризик руйнування при зіткненні з перешкодою. Проте сьогодні дрони вже займають не лише розважальну нішу, та використовують їх не лише фотографи.
Так, цього разу за допомогою дрона вдалося врятувати британського тер'єра, що втік з дому, на ім'я Міллі, який опинився на болотному прибережному клаптику суші, який міг зникнути через початок припливу. Міллі виявилася дуже несміливою твариною, тому відмовлялася підійти до рятувальників, які намагалися вивезти її з небезпечного місця на моторному човні.
Тому рятувальна група Denmead Drone Search & Rescue, яка за допомогою дронів зазвичай лише допомагає відшукати домашніх улюбленців, що загубилися у графстві Гемпшир, на півдні Англії, вирішила випробувати інший підхід. Вони прикріпили до дрона сосиску, сподіваючись, що Міллі піде на запах і таким чином наблизиться до безпечнішої частини берега, звідки її вже зможуть забрати.
Команда уточнила правила британського управління громадської авіації та максимальну злітну масу свого дрону та з'ясувала, що він зможе полетіти з однією сосискою на борту. Оскільки Міллі була голодна, це спрацювало, виманивши її від небезпеки припливу на височину. Втім, хоч ласощі і спрацювали, Міллі знову втекла, але вже на безпечній території її знайшла господиня. Зараз Міллі вдома, а організатори порятунку повідомляють, що тепер матимуть на увазі цей трюк, щоб скористатися ним в інших рятувальних операціях.
Це не перший пес, врятований дроном. Наприклад, влада Іспанії дала дозвіл на використання дронів для евакуації собак з острова Ла Пальма, на якому сталося виверження вулкана Кумбре-В'єха. Спочатку дрони допомагали відстежувати собак у зоні лиха і доставляли їм їжу та воду, проте потім їх вирішили ще й перевозити у безпечніше місце за допомогою сітки. Також ми розповідали про дрон, який пристосували для участі в гасінні пожеж — він зможе закидати у вікна капсулу з вогнегасною сумішшю, щоб вигравати час для рятувальників.
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