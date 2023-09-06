Присягнув «на вірність росії»: у Херсоні затримано колаборанта

12:31 08 серпня Київ, Україна

СБУ затримала у Херсоні ще одного колаборанта, який після захоплення регіону добровільно пішов на співпрацю із російськими загарбниками.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Підписавши «присягу громадянина росії», його призначили «молодшим інспектором» у місцевій в'язниці під назвою «ізолятор №1».



На цій посаді він конвоював викрадених українців у камери окупаційної в'язниці, де брав участь у тортурах над потерпілими. Встановлено, що зловмисник бив українських бранців, забирав у них особисті речі та тривалий час залишав без їжі та води. Під час фізичного насильства над потерпілими колаборант неодноразово погрожував їм убивством.



Таким чином, рашисти намагалися залякати місцевих мешканців та «зламати» бойовий дух учасників руху опору.



Після звільнення Херсона зловмисник намагався «залягти на дно» і цим уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали.



Під час обшуку в будинку фігуранта виявлено:

окупаційну «перепустку», що дозволяла йому безперешкодно проїжджати через російські блокпости;

«витяг з наказу» про призначення на «посаду» у лавах загарбницького органу;

"довідку" про зарахування до адміністрації російської катівні;

підписану колаборантом «присягу» на вірність країні-агресору та заяву на здобуття громадянства росії.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).



Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.