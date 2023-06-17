Присвоєння бюджетних коштів: СБУ вручила підозру колишнім чиновникам

18:27 16 червня Київ, Україна

Служба безпеки України оголосила про підозру колишнього заступника міністра оборони та колишнього керівника Департаменту державних закупівель у зв'язку з виявленим присвоєнням із державного бюджету суми, що перевищує мільярд гривень, на придбання неякісної амуніції для Збройних сил України.



Інформацію про це опублікувала Служба безпеки України на своєму офіційному сайті.



За даними розслідування, організований злочин було скоєно на початку березня 2022 року. Відповідальні особи уклали угоду з іноземною компанією на суму понад 130 мільйонів гривень, придбавши при цьому близько трьох тисяч бронежилетів. З цієї суми понад 100 мільйонів гривень було присвоєно учасниками угоди.



Результати товарознавчої експертизи показали, що реальна ринкова вартість придбаних засобів захисту становить лише 25 мільйонів гривень. Більше того, придбані бронежилети не відповідали заявленому класу захисту.



Крім того, організатори цієї махінації здійснили закупівлю великої партії неякісних зимових курток та штанів для військовослужбовців Збройних сил України на загальну суму 900 мільйонів гривень.

Придбані товари також не відповідали вимогам використання у холодну пору року за активних бойових дій.



У ході обшуків, проведених у місцях роботи та проживання підозрюваних, було виявлено документи та інші матеріальні докази їхньої протиправної діяльності.



На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки України оголосили колишнім державним службовцям підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: присвоєння, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.



Наразі підозрювані перебувають під вартою у зв'язку з підозрою у скоєнні подібних злочинів.