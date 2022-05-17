Чіплявся до дитини: поліція затримала 23-річного чоловіка

12:32 15 грудня Київ, Україна

У поліцію Ізмаїла надійшов дзвінок від жінки, яка повідомила, що невідомий чоловік чіпляється і намагається роздягнути дитину на вулиці.

Отримавши детальний опис правопорушника, за лічені хвилини екіпаж патрульної поліції затримав його на іншій вулиці. З'ясувалося, що місцевий хлопець чіплявся до 12-річної дочки заявниці, але вона швидко забігла у двір і розповіла про інцидент мамі. Поки жінка вийшла на вулицю подивитися, де той громадянин, він вже знайшов собі нову жертву.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Одеській області.





У поліції зазначили, що це не перший злочин чоловіка: в суді на розгляді щодо нього зараз знаходиться обвинувальний акт за вбивство з необережності.

Затриманому повідомили про підозру в сексуальному насильстві за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.



Слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.