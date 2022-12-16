Примусово мобілізовані чоловіки із Луганщини розповіли, як бойовики забирали на війну безпритульних

Вісім примусово мобілізованих проросійськими бойовиками українських чоловіків з окупованих частин Луганській області, що потрапили в полон, розповіли, що ті забирають на війну навіть безпритульних.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
Після примусової мобілізації бойовики відправили безпритульних до так званого 6-го козачого полку. Спочатку ті перебували у селищі Володимирівка, а звідти їх передислокували до лісосмуги неподалік Ягідного та Бахмутського Донецької області.
Самі полонені, які розповіли про ситуацію з безпритульними, жили в окупованих Ровеньках, Стаханові, Алчевську та селищі Хороше у Луганській області.
За даними СБУ, кілька із них уже мали бойовий досвід 2014 року, але більшість забрали на фронт просто посеред вулиці.
З повідомлення СБУ не вдається зрозуміти, чи добровільно здалися в полон чоловіки. У тексті один раз згадується, що вони зробили це добровільно, а далі зазначається, що їх взяли в полон під час контрнаступу українських захисників.
Правоохоронці додали, що з полоненими проводять відповідні слідчі дії для документування їхніх злочинів проти України.
На тимчасово окупованій Луганській області бойовики забрали на війну з Україною понад половину місцевих чоловіків. У Ровеньках жінки, обурені примусовою мобілізацією, виходили навіть на акцію протесту.
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