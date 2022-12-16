Примусово мобілізовані чоловіки із Луганщини розповіли, як бойовики забирали на війну безпритульних

19:17 16 грудня Київ, Україна

Вісім примусово мобілізованих проросійськими бойовиками українських чоловіків з окупованих частин Луганській області, що потрапили в полон, розповіли, що ті забирають на війну навіть безпритульних.

Про це повідомили у Службі безпеки України.