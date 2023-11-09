Примусова мобілізація у Мелітополі: мешканці отримують паспорт та повістки у військкомат

08:27 09 листопада Київ, Україна

В окупованому Мелітополі в Запорізькій області окупанти змушують місцевих мешканців отримувати російські паспорти. Крім того, чоловікам, які отримують такі паспорти, вручають повістки до військкомату.



Цю інформацію розкрив міський голова Мелітополя Іван Федоров через Telegram.



За його словами, чоловіки молодші 50 років, змушені купувати російські паспорти, автоматично отримують і повістки на явку до військкомату.. Їм наказується з'явитися та зареєструватися у військових списках протягом двох тижнів, інакше їм загрожують штрафи та покарання.



Іван Федоров підкреслив, що початкова маніпуляція з жителями полягає в умовляннях та хитрощах, але він переконаний, що в майбутньому окупанти можуть застосовувати насильство та примусову мобілізацію, як це вже має місце на інших раніше окупованих територіях.