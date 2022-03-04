Прилуки: СБУ викрила фейкову "Міськраду"

17:23 09 жовтень Київ, Україна

Дев'ять жителів Прилук створили "Міську раду" та закликали людей в соцмережах приєднатися до них, з метою повалити місцеву владу.

Про це повідомляє СБУ в п'ятницю, 9 жовтня.

"За попередніми даними слідства, учасники групи, в яку входило дев'ять місцевих жителів, намагалися створити в місті так званий "альтернативний" орган місцевого самоврядування. Для "легалізації" незаконної структури фігуранти розробили підроблені документи, в тому числі статут "міськради", - сказано в повідомленні.

Крім того, група створила сторінку в соціальній мережі, де розміщувала інформацію із закликами громадян приєднуватися до них. Також зловмисники обіцяли "розформувати" місцеві органи влади і місцевого самоврядування на території міста. Для цього вони поширили інформацію про створення так званої "ліквідаційної комісії".



Під час обшуків у фігурантів виявили оргтехніку, підроблені статутні документи, бланки, посвідчення, печатки, штампи та інші предмети, що підтверджують протиправну діяльність. Розпочато кримінальне провадження за статтею про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.



Тепер правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до діяльності угруповання. Також вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру і обрання їм запобіжного заходу.