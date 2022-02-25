Прикарпатські депутати затримані на хабарі в 200 тисяч

13:37 28 травень Київ, Україна

Як повідомила Служба безпеки України, на Прикарпатті затримано за хабар двох депутатів територіальних громад. В Івано-Франківській області було організовано злочинну схему. Староста округу і два депутати однієї з тергромад вимагали гроші у директора агропідприємства з іноземними інвестиціями, яке є одним з найбільших платників податків в регіоні. Про це повідомляє СБУ в п'ятницю, 28 травня.

Встановлено, що зловмисники вимагали гроші у менеджера під виглядом благодійної допомоги. Вони гарантували не проводити штучні перевірки використання агропідприємством земель і не перешкоджати господарській діяльності товариства.

Підприємці повинні були перерахувати 200 тисяч гривень в благодійний фонд, засновником і керівником якого є один з депутатів.

Правоохоронці затримали трьох організаторів схеми після переказу грошей на рахунок. Затриманим повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням (ст.368 КК України). Триває досудове розслідування.