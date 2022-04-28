Прикарпаття: легкомоторний спортивний літак впав на житловий будинок, є жертви

15:33 28 липня Київ, Україна

У селі Шепарівці Івано-Франківської області легкомоторний спортивний літак впав на дах приватного домоволодіння.

В результаті події загинули 4 людини, що знаходилися в літаку, повідомляє ДСНС в середу, 28 липня.



Зазначено, що інцидент стався сьогодні близько 13:40. О 13:58 пожежу було локалізовано. До гасіння залучено 10 осіб та три одиниці техніки ДСНС.



При цьому зазначено, що всі загиблі перебували в літаку.