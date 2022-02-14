Прикарпаття: співробітники СБУ затримали групу осіб, які тероризують місцевих жителів. Фото

10:39 14 лютий Київ, Україна





«Під час масштабної спецоперації в Івано-Франківській області нейтралізовано кримінальне угруповання, яке тероризувало жителів регіону та здійснювало захоплення майна. Лідери злочинного угруповання намагалися поширити свій злочинний вплив. Для цього залякували людей та вибивали з них гроші. У разі відмови застосовували насильство та погрожували потерпілим фізичною розправою. СБУ встановила, що учасники угруповання захопили один із державних господарських об'єктів на території регіону. Його адміністративні приміщення використовували як «штаб» для координації протиправної діяльності», – зазначається у повідомленні.



До складу злочинного угруповання входило понад 20 осіб, у тому числі зловмисники, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів. За даними слідства, вони обкладали «даниною» місцевих жителів. Під час нападів на громадян зловмисники використали зброю та завдавали постраждалим тілесних ушкоджень.



У ході проведення понад 50 обшуків за місцями знаходження учасників злочинного угруповання правоохоронці виявили: Служба безпеки України знешкодила потужне злочинне угруповання, яке захопило державний господарський об'єкт на Прикарпатті. Серед вилученого у зловмисників – реактивні протитанкові гранатомети, стрілецька зброя з оптичними прицілами та глушниками, а також набої різного калібру, повідомляє пресслужба відомства.До складу злочинного угруповання входило понад 20 осіб, у тому числі зловмисники, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів. За даними слідства, вони обкладали «даниною» місцевих жителів. Під час нападів на громадян зловмисники використали зброю та завдавали постраждалим тілесних ушкоджень.

два протитанкові реактивні гранатомети,

більше 20 одиниць стрілецької зброї,

дві бойові гранати РГД-5,

понад 6 тис. набоїв різного калібру,

оптичні приціли та глушники,

димові шашки,

бронежилети та засоби зв'язку,

гроші, одержані злочинним шляхом.

Вилучені засоби ураження спрямовані на експертизу.



В цей час організаторам та активним учасникам угруповання повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за:



ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене у складі організованої групи),

ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом),

ч. 1 ст. 357 (викрадення, присвоєння, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем або їхнє пошкодження), двом лідерам злочинного угруповання додатково повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255-1 (встановлення чи розповсюдження злочинного впливу) Кримінального кодексу України.



Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.