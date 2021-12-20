Прикарпатті: "розтяжка" для судді

16:02 11 серпень Київ, Україна

У селі Підпечери, що в Івано-Франківській області, вчинено замах на вбивство місцевого судді, зловмисник встановив розтяжку, з прикріпленою до неї гранатою, на гаражні ролети.



На щастя для законника, злочинці виявилися поганими мінерами і розтяжка просто повисла на роллетах.

У понеділок, 10 серпня, в 9:29 поліцейським в райцентрі Тисмениця надійшло повідомлення від жителя с. Підпечари, що він, відкриваючи гаражні ролети, виявив предмет, схожий на гранату.



На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що в ніч на 10 серпня невідомий встановила перед гаражем так звану "розтяжку".

"Мова йде про гранату типу Ф-1, яка повинна була вибухнути під час відкриття гаражних ролет, але при відкритті вибухового пристрою не здетонував. Правоохоронці оглянули місце події і прилеглу до будинку територію. Призначено ряд експертиз ", - повідомляє прес-служба поліції області.

Правоохоронці оглянули місце події і прилеглу до будинку територію.



Слідчі розслідують кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 379 (Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя) Кримінального кодексу України.