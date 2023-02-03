Пригожина повідомили про підозру у зазіханні на цілісність України

11:11 03 лютого Київ, Україна





Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін на своїй сторінці у Facebook вранці у п'ятницю, 3 лютого. Офіс Прокурора повідомив керівника ПВК Вагнер євгена пригожина про підозру в зазіханні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни.Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін на своїй сторінці у Facebook вранці у п'ятницю, 3 лютого.

"Настав час припиняти криваві гастролі росіян, які прикриваються ім'ям відомого композитора. Офіс Генпрокурора повідомив про підозру керівника приватної військової компанії Вагнер”, – написав Костін.



За даними слідства, керівник ПВК Вагнер був наділений повноваженнями щодо вербування, підготовки та управління підлеглих йому осіб для подальшого використання у бойових діях на території України, і "все це відбувалося за повної підтримки чинного російського режиму".

"Керівник цієї ПВК безпосередньо відповідальний за тисячі військових злочинів. Він відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України та з дозволу кремля вирішує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч ув'язнених. Раніше засуджений за розбій, сьогодні - він герой росії. Злочинна "еліта" терористичного режиму", – зазначив Костін.



Він запевнив, що відповідальності не уникнуть і пересічні "вагнерівці", у тому числі й ті, хто втік за кордон.

"Прокурори вже провели допити двох таких бійців, які перебувають у ЄС. Також триває перевірка причетності до військових злочинів ще одного учасника ПВК, який перебуває у Норвегії. Відповідний запит на проведення слідчих дій незабаром буде надіслано нашим норвезьким колегам", – розповів генпрокурор.