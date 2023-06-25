Пригожин посилює свою армію випускаючи та озброюючи в'язнів - РосСМИ

16:57 24 червня Київ, Україна

Маючи досвід залучення до військ ув'язнених, Пригожин посилює свою армію добровольцями із зони. За повідомленням російських ЗМІ, у Ростовській області бойовики ПВК Вагнер обеззброюють охорону виправних колоній і терем і масово випускають ув'язнених, щоб ті вступили до їхніх лав.

Пропагандисти стверджують, що озброєні люди у формі камуфляжу обеззброюють охорону виправних колоній Ростова-на-Дону.

Є офіційні повідомлення, що у московських СІЗО Водник та Бутирка теж почалися масові бунти ув'язнених.

Нагадаємо, бойовики Вагнера взяли під свій контроль військові об'єкти у місті Вороніж, розташованому приблизно за 500 км на південь від Москви. Пригожин заявив, що під контролем "вагнерівців" знаходяться військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром.. За його словами, у планах ПВК "йти до Москви".

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