Вирок гауляйтеру Запорізької області: 15 років ув'язнення та конфіскація майна

Суд виніс вирок гауляйтеру, який тимчасово керував окупованою територією Запорізької області Євгеном Балицьким, засудивши його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомили у Службі безпеки України (СБУ) у четвер, 29 червня.
У СБУ нагадали, що Балицький, колишній народний депутат від забороненої партії "Опозиційний блок", був одним із перших, хто публічно висловив підтримку ворога на початку повномасштабного вторгнення Росії. Російські сили призначили його гауляйтером на окупованій території.
Після призначення на цю "посаду" Балицький активно виконував вказівки окупантів щодо поширення кремлівського режиму та придушення опору в регіоні.
Він також організував місцевий псевдореферендум про "приєднання" Запорізької області до Російської Федерації. Під його керівництвом "виборчі комісії" фальшували результати "голосування" на користь агресора.
Про це повідомили у Службі безпеки України (СБУ) у четвер, 29 червня.
У СБУ нагадали, що Балицький, колишній народний депутат від забороненої партії "Опозиційний блок", був одним із перших, хто публічно висловив підтримку ворога на початку повномасштабного вторгнення Росії. Російські сили призначили його гауляйтером на окупованій території.
Після призначення на цю "посаду" Балицький активно виконував вказівки окупантів щодо поширення кремлівського режиму та придушення опору в регіоні.
Він також організував місцевий псевдореферендум про "приєднання" Запорізької області до Російської Федерації. Під його керівництвом "виборчі комісії" фальшували результати "голосування" на користь агресора.
Гауляйтера було визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території
- попередньою змовою групою осіб (частина 2 статті 28, частина 5 статті 111-1);
- умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України з порушенням порядку,
- встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб (частина 2 статті 110).
На даний момент Балицький знаходиться на тимчасово окупованій території, і провадяться дії для його притягнення до відповідальності.
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