Вирок гауляйтеру Запорізької області: 15 років ув'язнення та конфіскація майна

"Після фіктивного плебісциту Балицький звернувся до президента Росії з проханням "визнати" регіон як новий суб'єкт Російської Федерації. Потім, 30 вересня 2022 року, на церемонії у кремлі він підписав незаконне "договір про входження" Запорізької області до складу Росії", - нагадали в СБУ.