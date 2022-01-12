Названий батько ґвалтував 11-річну падчерку і погрожував смертю матері

13:46 30 квітень Київ, Україна

28-річному одеситу загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі за систематичне сексуальне насильство над неповнолітньою дитиною.



Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

В ході розслідування встановлено, що зловмисник більше двох років здійснював протиправні дії щодо 11-річної дочки своєї цивільної дружини.



Щоб дитина тримала все в таємниці, чоловік залякував дівчинку, погрожуючи тим, що мати, дізнавшись про їхні ігри, важко захворіє і помре або її притягнуть до кримінальної відповідальності.



Згідно з чинним законодавством, за скоєне стосовно малолітньої правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Зараз судом першої інстанції йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.