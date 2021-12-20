Під час вибуху в Бейруті загинув громадянин України

Як стало відомо тільки сьогодні, серед загиблих під час потужного вибух в порту Бейрута, є один громадянин України. як написав у Facebook посол України в Лівані Ігор Осташ, загинув Вільям Азар. Йому було всього 32 роки. На момент вибуху Вільям якраз вийшов на вулицю в центрі міста. трагічний випадок обірвав всі плани молодої людини.

"Він збирався одружитися. Здається, ще недавно голосував в посольстві. Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому ", - заявив посол.

Чиновник також інформував, що в Києві живе мати Вільяма, і висловив їй співчуття у зв'язку з втратою.

Нагадаємо, раніше Осташ повідомив, що деякі знаходяться в Бейруті українці зазнали незначних травмовані або втратили майно в результаті вибуху, який стався 4 серпня.

При цьому в посольство України в Лівані звернулися 30 постраждалих громадян з проханням про виплату фінансової допомоги.