Під час стрибка з парашутом загинув інструктор-рятувальник

11:44 07 травень Київ, Україна

У Ніжині під час планових тренувальних навчань, в які входив стрибок з парашутом, розбився 35-річний інструктор пошуково-рятувальної служби.

Про це повідомив мер Ніжина Олександр Кодола.

"Сьогодні ввечері на території Ніжинського спеціального авіаційного загону ДСНС України в ході відпрацювання стрибків з парашутом загинув рятувальник-інструктор Андрій Химич. Проводилися планові тренування з підготовки до рятувально-пошукових робіт", - йдеться в повідомленні.

Кодола додав, що рятувальник здійснив стрибок з висоти 150 метрів. Його парашут повністю не наповнився повітрям.



"Андрій Химич народився 23.08.1986 року, проживав в Ніжині, прапорщик, інструктор пошуково-рятувальної служби", - додав міський голова Ніжина.