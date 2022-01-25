Під час стрибка з парашутом загинув інструктор-рятувальник

У Ніжині під час планових тренувальних навчань, в які входив стрибок з парашутом, розбився 35-річний інструктор пошуково-рятувальної служби.
Про це повідомив мер Ніжина Олександр Кодола.
Кодола додав, що рятувальник здійснив стрибок з висоти 150 метрів. Його парашут повністю не наповнився повітрям.
"Андрій Химич народився 23.08.1986 року, проживав в Ніжині, прапорщик, інструктор пошуково-рятувальної служби", - додав міський голова Ніжина.
"Андрій Химич народився 23.08.1986 року, проживав в Ніжині, прапорщик, інструктор пошуково-рятувальної служби", - додав міський голова Ніжина.
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