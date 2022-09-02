При спробі проникнути в Косово затримано російську пропагандистку

06:53 07 серпня Київ, Україна

На прикордонному переході на півночі Косово затримано росіянку Дар'ю Асламову. Її звинувачують у шпигунстві. Про це у суботу, 6 серпня, повідомив міністр внутрішніх справ Косово Джеляль Свечля.

За його словами, спроба затриманої проникнути в регіон, коли конфлікт на Балканах загострився, свідчить про причетність росії до діяльності з дестабілізації Косово.

Крім того, Свечля зазначив, що їм відомо, що Асламова брала участь у бойових діях в Україні, пропагуючи вторгнення росії.

"Багато країн довели, що вона займалася шпигунством на користь російської військової розвідки і діяла під виглядом журналіста", - написав міністр.

Російську "Мату Харі" буде затримано, поки влада не з'ясує мету її візиту.

Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну росія втратила 50% можливостей для шпигунства в Європі - країни ЄС видворили понад 400 офіцерів російських розвідвідомств.