При спробі втекти з Норвегії до Росії затримано екс-командира ПВК Вагнера.

13:28 23 вересня Київ, Україна

Ухилитися від покарання не вдалося у колишнього командира одного з відділень ПВК Вагнер Андрія Медведєва. Спочатку він втік до Норвегії і просив там притулок. Але коли зрозумів, що попереду його, як військового злочинця, чекає можлива екстрадиція до України, спробував нелегально перетнути кордон із Росії.

Андрій Медведєв був затриманий норвезькою поліцією під час спроби нелегального перетину кордону з росією. Про це 22 вересня повідомило видання The Barents Observer.

Вказано, що чоловіка було затримано вчора ввечері в селі Гренсе Якобсельв на кордоні з росією, коли він у темряві намагався перетнути кордон і потрапити на Кольський півострів.

"Ми можемо підтвердити, що чоловіка затримано", - сказав оперативний командир поліції Фіннмарк Мартін Марум і додав, що "затримання не було драматичним".

Перетин сухопутного кордону у цій місцевості є незаконним.

Спроба перетину кордону Медведем відбулася лише за кілька годин після того, як він зустрівся з журналістом Barents Observer у центрі Кіркенеса. 27-річний колишній боєць Вагнера сказав, що має намір перетнути кордон і що він шукає когось, хто міг би його підвезти.

Як пише видання, "він виглядав схвильованим, але водночас спокійним та рішучим". Медведєв пояснив, що вірить у те, що незабаром його екстрадують до України, і що повернення до Росії є безпечнішою альтернативою.

Незабаром після розмови йому, очевидно, вдалося дістатися Гренсе Якобсельва, за 50 км від Кіркенеса. У цьому місці Норвегію та Росію поділяє лише невелика річка.

При цьому незрозуміло, як Медведєв дістався цієї місцевості, бо транспорт до прикордонної річки не ходить.

Як відомо, у січні 2023 року Андрій Медведєв незаконно перетнув кордон, попросивши політичний притулок до Норвегії. Він заявляв, що готовий свідчити проти ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина.