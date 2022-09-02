При нічному обстрілі Слов'янська під удар потрапив дитячий садок

10:35 02 вересня Київ, Україна

Вночі 2 вересня війська рф обстріляли Слов'янськ на Донеччині, під удар потрапив дитячий садок. Про це повідомив мер міста Вадим Лях.



"Ранок у нас вийшов не дуже добрим. Місто знову обстріляли. Зруйновано дитячий садок Теремок на вулиці Торській. На щастя, жертв немає", - наголосив міський голова.



Раніше повідомлялося, що з початку війни в Україні війська рф пошкодили 2,4 тисячі навчальних закладів, з них 270 зруйновано повністю.