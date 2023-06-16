Президента УАФ відправили в СІЗО на 60 діб

11:03 16 червня Київ, Україна

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко заарештований. Його взяли під варту на 60 діб. Павелка підозрюють у розкраданні 270 мільйонів гривень.

Рішення ухвалила слідчий суддя Шевченківського районного суду Львова Бєлінська. Таким чином вона повністю задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу президенту УАФ.

Суддя ухвалила змінити запобіжний захід на утримання під вартою терміном на 60 діб, до 14 серпня включно. Застава у розмірі 9,88 млн гривень, яку за Павелка було внесено у листопаді 2022-го року, перераховується на користь держави.

Нагадаємо, рішення стосується справи про розкрадання коштів на будівництві заводу із виготовлення штучної трави для футбольних полів.