Злочинний експорт деревини завдав Україні збитків мінімум на 15 млн грн

13:00 01 квітень Київ, Україна

Починаючи з 2020 року шахраї вивозили щомісяця по 8-10 фур з пиломатеріалами з карпатської смереки, незаконна порубка дерев здійснювалася в Івано-Франківській і Чернівецькій областях.





За оперативною інформацією, шахрайську схему організували підприємці з Івано-Франківської та Чернівецької областей.



Для легалізації ділки використовували механізм повторного використання товарно-транспортних накладних на деревину. Низка афілійованих підприємців скуповувала використану документацію і перепродала її для повторного використання. На підставі цих накладних експортери легалізували незаконно зрубаний ліс і отримували сертифікат про походження деревини, необхідний для продажу за кордон.



Оперативники спецслужби затримали на кордоні дві фури з незаконним вантажем. Про це повідомляє пресслужба СБУ За оперативною інформацією, шахрайську схему організували підприємці з Івано-Франківської та Чернівецької областей.Для легалізації ділки використовували механізм повторного використання товарно-транспортних накладних на деревину. Низка афілійованих підприємців скуповувала використану документацію і перепродала її для повторного використання. На підставі цих накладних експортери легалізували незаконно зрубаний ліс і отримували сертифікат про походження деревини, необхідний для продажу за кордон.Оперативники спецслужби затримали на кордоні дві фури з незаконним вантажем.



Правоохоронці провели 14 обшуків за адресами нелегальних виробництв і вирубок на території Івано-Франківської та Чернівецької областей. Вилучено пиломатеріали із супровідною підробленою документацією, ліс-кругляк без відповідних документів, фінансово-господарської та бухгалтерської документації, які доводять проведення операції.



Триває розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 стаття 209, стаття 246, ч. 1,3 ст. 358 (пособництво в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом; незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу; підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.



Викриття протиправної діяльності проводилося при координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з Управлінням СБУ в Івано-Франківській області та з ГУ ДФС в області під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури.