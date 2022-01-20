Злочинний дует киянок вербував за кордон українок для надання секс-послуг. Фото

На Київщині правоохоронці викрили міжнародний канал торгівлі людьми. Члени злочинного угруповання вербували українських дівчат до іноземних публічних будинків, зокрема, у Стамбулі.
Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.
Зазначається, що дівчатам, які мали досвід роботи в модельному бізнесі, пропонували роботу ескорту з подальшим наданням сексуальних послуг. Злочинну схему викрили саме за спроби відправлення за кордон двох українок.
Зазначається, що дівчатам, які мали досвід роботи в модельному бізнесі, пропонували роботу ескорту з подальшим наданням сексуальних послуг. Злочинну схему викрили саме за спроби відправлення за кордон двох українок.
Як чинили злочинці. Трафікери розміщували оголошення про високооплачувану роботу за кордоном для жінок. Заробітну плату пропонували у розмірі $5 тис. за два тижні. Жертвами зловмисниць ставали студентки, які потрапили до складного матеріального становища. Лиходійки пропонували працевлаштування з подальшим наданням сексуальних послуг у місті Стамбул та швидкий заробіток.
Зловмисники забезпечували дівчат квитком на літак та житлом у бюджетних готелях. На день дівчата обслуговували від п'яти до семи клієнтів.
Під час обшуків правоохоронці вилучили речові докази та чорнові записи, що свідчать про те, що за кордон відправили понад 30 людей. Вік дівчат становив від 20 до 30 років.
Зловмисники забезпечували дівчат квитком на літак та житлом у бюджетних готелях. На день дівчата обслуговували від п'яти до семи клієнтів.
Під час обшуків правоохоронці вилучили речові докази та чорнові записи, що свідчать про те, що за кордон відправили понад 30 людей. Вік дівчат становив від 20 до 30 років.
Правоохоронці затримали 38-річну організаторку. Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення строком від п'яти до 12 років із конфіскацією майна або без такої. Про долю іншої зловмисниці не повідомляється.
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