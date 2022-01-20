Злочинний дует киянок вербував за кордон українок для надання секс-послуг. Фото

11:56 20 січень Київ, Україна

На Київщині правоохоронці викрили міжнародний канал торгівлі людьми. Члени злочинного угруповання вербували українських дівчат до іноземних публічних будинків, зокрема, у Стамбулі.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.



Зазначається, що дівчатам, які мали досвід роботи в модельному бізнесі, пропонували роботу ескорту з подальшим наданням сексуальних послуг. Злочинну схему викрили саме за спроби відправлення за кордон двох українок.

«Організували «бізнес» 38-річна та 42-річна мешканки Бориспільського району. У жінок були зв'язки за кордоном, у тому числі у розважальній сфері. Працював злочинний дует понад рік. Одна з координаторок підшукувала жінок та займалася вербуванням, а інша відповідала за логістику, документи та фінанси», – йдеться у повідомленні обласного главку поліції.

Як чинили злочинці. Трафікери розміщували оголошення про високооплачувану роботу за кордоном для жінок. Заробітну плату пропонували у розмірі $5 тис. за два тижні. Жертвами зловмисниць ставали студентки, які потрапили до складного матеріального становища. Лиходійки пропонували працевлаштування з подальшим наданням сексуальних послуг у місті Стамбул та швидкий заробіток.



Зловмисники забезпечували дівчат квитком на літак та житлом у бюджетних готелях. На день дівчата обслуговували від п'яти до семи клієнтів.



Під час обшуків правоохоронці вилучили речові докази та чорнові записи, що свідчать про те, що за кордон відправили понад 30 людей. Вік дівчат становив від 20 до 30 років.

«Кожна «працівниця» віддавала «роботодавцям» до 50% заробітку. За рекламу своїх послуг за кордоном дівчата платили окремо. У трафікерів вилучили чорну бухгалтерію, де на кожну з дівчат було заведено «профайл» з урахуванням витрачених коштів на житло, транспорт, рекламу та відсоток, який організатори вже відшкодували», – повідомили в поліції.

Правоохоронці затримали 38-річну організаторку. Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення строком від п'яти до 12 років із конфіскацією майна або без такої. Про долю іншої зловмисниці не повідомляється.