Злочинна схема на 5 млрд: СБУ запобігла незаконній приватизації 45 санаторіїв

17:37 29 липня Київ, Україна

С хему незаконної приватизації 45 державних санаторіїв заблокувала СБУ підприємства були незаконно виведені з держвласності в минулому році.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ.

За матеріалами кібердепартамента СБУ, Печерський районний суд м. Київ наклав арешт на 45 комплексів орієнтовною вартістю 5 млрд грн. Всі вони були незаконно виведені з державної власності в минулому році.



"Це вимушений крок, щоб зупинити злочинну схему і не допустити державних збитків від незаконної приватизації державних санаторіїв та об'єктів нерухомості, які знаходяться на балансі профспілок.



Сьогодні СБУ, ДБР і Офіс Генпрокурора провели нову серію обшуків, щоб отримати чергові докази протиправної діяльності зловмисників. Вони пройшли в приміщеннях ПрАТ "Укрпрофтур", ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" і Федерації профспілок України, йдеться в повідомленні.



В ході обшуків по всій території України вилучено велику кількість документів, які мають важливе значення для досудового розслідування.



За версією слідства, зловмисники створили дієву схему відчуження державного майна. Вона полягає в заниженні ринкової вартості об'єкта в десятки разів і здійсненні покупцем мінімальної офіційної оплати без узгодження з Фондом державного майна. Це призводило до заподіяння збитків державі в особливо великих розмірах.



Потенційна сума неправомірної вигоди, яку отримували посадові особи цих товариств, становить приблизно 50% за об'єкт від його реальної вартості. При цьому реалізація майна здійснювалася родичам або особам, з якими досягнуто попередньої згоди.



Задокументовано незаконне виведення з держвласності таких об'єктів, як санаторій "ЖОВТЕНЬ" (Конча-Заспа), курортні санаторії в Одесі і Одеській області, більше ніж 15 санаторних об'єктів в курортному місті Очаків Миколаївської області, будинок в місті-курорті Моршин та ін.



В СБУ нагадали, що 26 травня проходила попередня серія обшуків.



Зараз кібердепартамент СБУ спільно з Офісом Генерального прокурора і ДБР здійснюють досудове розслідування за цими фактами відразу згідно 3 статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість).



Слідство триває.