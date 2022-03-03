Злочини Росії проти України: авіаудар по житловому масиву у центрі Чернігова

Атаки російських окупантів по Чернігову продовжуються. Близько 12:30 окупанти завдали удару по багатоповерховому житловому масиву в Чернігові.
Про це повідомляють у Чернігівській ОДА.
В результаті багато багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття. На місці працюють рятувальники, інформація про жертв та постраждалих уточнюється.
Поблизу немає НІЯКИХ воєнних об'єктів. У той самий час поряд знаходяться лікарні, кілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.
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