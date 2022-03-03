Злочини Росії проти України: авіаудар по житловому масиву у центрі Чернігова

14:02 03 березень Київ, Україна

Атаки російських окупантів по Чернігову продовжуються. Близько 12:30 окупанти завдали удару по багатоповерховому житловому масиву в Чернігові.

Про це повідомляють у Чернігівській ОДА.

В результаті багато багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття. На місці працюють рятувальники, інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

Поблизу немає НІЯКИХ воєнних об'єктів. У той самий час поряд знаходяться лікарні, кілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.