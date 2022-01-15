Злочини проти журналістів: 10 справ відправлено на розгляд суду

06:12 16 вересень Київ, Україна

Директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко повідомив, що Національна поліція України направила в суд 10 справ у злочинах проти журналістів.



«Протягом 2020 поліція зареєструвала 148 кримінальних проваджень, пов'язаних з перешкодою законній професійній діяльності журналістів, з яких 111 - ст. 171 КК України, 37 - ст. 345-1 КК України. За результатами проведеного розслідування в суд направлено обвинувальні акти у 10 кримінальних виробництвах», - додав Артем Шевченко.



Станом на 11 вересня поліція розслідує ще 77 кримінальних проваджень.



За 171 статтею КК - розслідується 55 справ,

За статтею 345-1 - 22 справи,

45 справ розслідують підрозділи дізнання,

31 - слідство, зокрема: Вінницька - 5, Волинська - 1, Дніпропетровська - 2, Донецька - 3, Закарпатська - 1, Київська - 7, Луганська - 2, Львівська - 9, м. Київ - 19, Миколаївська - 1, Одеська - 11 Полтавська - 1 Рівненська - 1, Сумська - 1, Харківська - 5, Херсонська - 3, Хмельницька - 1, Чернівецька - 1, Чернігівська - 2.

У трьох з них було встановлено особу, яка вчинила злочин.



«Тобто процес іде, і слідчі органи не стоять на місці», - переконує Артем Шевченко.



Однак станом на 15 вересня є 158 кримінальних проваджень, розпочатих у минулі роки.