Припинено незаконне ввезення в Україну iPhone 15 Pro на 2,8 мільйона гривень

18:41 25 вересня Київ, Україна

Державна прикордонна служба України та Державна митна служба України припинили кілька спроб незаконного ввезення техніки в Україну. На пунктах пропуску "Рава-Руська" та "Шегині" у Львівській області та "Порубне" на Буковині вилучили смартфони iPhone 15 Pro на 2,8 мільйона гривень.

Про це повідомляють пресслужба ДПСУ, а також Львівської та Чернівецької митниць.

"Прикордонники запобігли спробам незаконно ввезти айфони . У всіх випадках громадяни потай намагалися ввезти яблучні гаджети в Україну, не декларувавши їх", - пише Держприкордонслужба.

За даними Львівської митної служби, 25 вересня до пункту пропуску Рава-Руська — Гребінне з Польщі приїхав автомобіль BMW. Водій, 33-річний мешканець Львівської області, зазначив у декларації, що перевозить лише особисті речі. Але під час огляду машини митники та прикордонники виявили 33 незадекларовані смартфони.



Інший випадок - коли в автомобілі Opel, який їхав із Польщі через "Шегині", у речах водія виявили два IPhone 15 Pro Max.



Відповідно до ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України на чоловіків склали адмінпротоколи, а незадекларовані телефони вилучили. Їхня загальна вартість – близько 2,2 млн грн.



Як пише Чернівецька митниця, того ж таки 25 вересня громадянка України та громадянин США пішки переходили румунсько-український кордон через пункт пропуску Порубне Сирет у своїх приватних справах. Вони обрали смугу "зелений коридор".



Під час митного контролю у чоловіків та жінок знайшли 8 незадекларованих мобільних телефонів IPhone 15 Pro Max. Техніку вилучили. За попередньою оцінкою митниці, вартість цих восьми мобільних телефонів становить 584 тисячі грн. У цьому випадку також виявили ознаки правопорушення ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.



Санкція статті передбачає штраф у розмірі 30% від вартості товарів.