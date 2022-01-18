Викладача запорізького коледжу звинувачують у сексуальних домаганнях

15:11 17 січень Київ, Україна

Поліція почала перевіряти інформацію про сексуальні домагання одного викладача запорізького коледжу.



У поліції кажуть, що таку інформацію оприлюднив місцевий інтернет-паблік. Там пишуть, що викладач вже довго домагається студенток коледжу. За словами студентів, керівництво закладу покриває цього викладача.

За попередньою інформацією, йдеться про викладача Запорізького електротехнічного коледжу Віталія Гончаренка.

В одному з пабліків також опублікували відео, де нетверезий викладач розповідає, які сексуальні дії очікує від своїх студенток. Одній з них він каже, що вона «страшненька», тому не буде її домагатися.



У поліції зазначають, що раніше не отримували звернень із цього приводу. Наразі триває перевірка.