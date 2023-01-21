Прем'єр-міністра оштрафовано за не пристебнутий ремінь безпеки

08:44 21 січня Київ, Україна

Британський прем'єр Ріші Сунак знімав відео для Instagram в автомобілі, не пристебнувшись ременем безпеки. За це патрульна поліція графства Ланкашира його оштрафувала. Про це у п'ятницю, 20 січня, повідомляє ВВС.

Видання уточнює, що 42-річний політик знімали відео для своїх соціальних мереж на задньому сидінні автомобіля.

Ролик записувався для облікового запису Сунака в Instagram. На ньому видно, як політик повертається до камери без ременя безпеки, щоб розповісти про програму покращення роботи уряду.

Цей ролик потрапив на очі поліцейським графства. Правоохоронці заявили, що глава британського уряду визнав свою помилку і вибачився.. Також йому доведеться сплатити штраф.

У Британії людина може бути оштрафована на суму до 500 фунтів стерлінгів за не пристебнутий ремінь безпеки, крім виняткових випадків - наприклад, працівників екстрених служб, пасажирів таксі або коли водій здає заднім ходом.

Який саме штраф виписали Сунаку, у поліції Ланкашир не уточнюють.

Нагадаємо, у Польщі українець всього за добу отримав штрафів на понад 55 тисяч грн.

Зазначимо, суд зобов'язав колишнього президента США Дональда Трампа та його адвокатів виплатити понад 937 000 доларів штрафу за позов проти колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон.