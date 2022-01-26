Представник "Єдиної Росії" запропонував озброїти окупаційні режими ДНР та ЛНР

15:01 26 січень Київ, Україна

Віцеспікер верхньої палати Федеральних зборів РФ Андрій Турчак закликав російську владу підтримати окупаційні режими ОРДЛО, направивши їм деякі види озброєння.

Про це повідомляє російське інформагентство ТАРС.



Російський політик, секретар генради провладної партії «Єдина Росія», зокрема, заявив, що Україна нібито готує військову агресію щодо окремих районів Луганської та Донецької областей.

«Вважаю, що в цих умовах Росія повинна надати Луганській і Донецькій «народним республікам» необхідну допомогу у вигляді поставок окремих видів озброєнь для підвищення їхньої обороноздатності і стримування військової агресії, що явно готується Києвом», – заявив він.

Раніше про нібито підготовку України до проведення військової операції на Донбасі також заявляв ватажок ДНР Денис Пушилін. Він повідомив російським ЗМІ, що збройні формування окупаційного режиму вже провели низку навчань та відпрацювали спільні дії між екстреними службами.