Представилася волонтером: у Запоріжжі затримали агентку ФСБ із позивним "007"

11:35 14 вересня Київ, Україна

У Запоріжжі правоохоронці затримали жінку, яка прибула до міста під "легендою" волонтера, а насправді виконувала завдання росії з виявлення дислокації підрозділів ЗСУ.



Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Ця мешканка тимчасово окупованого Пологівського району Запорізької області була завербована спецслужбами росії ще на початку повномасштабного вторгнення. Від свого російського куратора вона отримала позивний 007 та інструктаж щодо ведення розвідувально-підривної діяльності на території регіону", - йдеться у повідомленні.