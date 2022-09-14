Представилася волонтером: у Запоріжжі затримали агентку ФСБ із позивним "007"

11:35 14 вересня Київ, Україна

У Запоріжжі правоохоронці затримали жінку, яка прибула до міста під "легендою" волонтера, а насправді виконувала завдання росії з виявлення дислокації підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.
"Ця мешканка тимчасово окупованого Пологівського району Запорізької області була завербована спецслужбами росії ще на початку повномасштабного вторгнення. Від свого російського куратора вона отримала позивний 007 та інструктаж щодо ведення розвідувально-підривної діяльності на території регіону", - йдеться у повідомленні.
Для маскування своїх дій жінка була місцевим волонтером.

Спочатку на тимчасово окупованій території вона збирала дані про учасників партизанського руху на півдні для їхнього подальшого виявлення.

Наступним її завданням було налагодження контактів з українськими захисниками, щоб встановити місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ. Для цього вона виїхала із тимчасово окупованої території до Запоріжжя.

Отримані координати, а також дані про кількість особового складу та техніки сил оборони, вона планувала передавати окупантам через спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.