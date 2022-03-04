Голова кооперативу сколотила цілий статок на внесках за квартири

11:49 04 червень Київ, Україна

Перебуваючи на посаді голови кооперативу новобудови, жінка протягом трьох років привласнила собі близько 24 млн гривень, які потрапляли їй в руки як внески за квартири.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.



Слідчі ДБР встановили, що жінка в 2016-2019 роках обіймала посаду голови обслуговуючого кооперативу новобудови, а також за дорученням була представником компанії з продажу нерухомості.



Вона отримувала готівкою і привласнювала внески за квартири в новобудові як від асоційованих учасників кооперативу, так і від покупців на загальну суму 24 млн гривень.



Колишня голова кооперативу звинувачується у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Обвинувальний акт спрямований на розгляд до суду.



Їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.



Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід - Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Миколаївській області.