Підприємство для утилізації медвідходів із Київщини скидало шприци просто неба

15:16 01 грудень Київ, Україна

Правоохоронці викрили на Київщині зловмисників, підозрюваних у забрудненні навколишнього середовища медичними відходами.



Про це УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.



Угруповання, що діяло під прикриттям підприємства з утилізації, протягом минулого та поточного року збирало, зокрема, пробірки з кров'ю та іншими біологічними рідинами, медичні рукавички, шприци, голки, бинти та люмінесцентні лампи. Загалом зловмисники отримали понад 6 тисяч тонн відходів, які замість спалювання кидали просто неба на Київщині, Миколаївщині та Львівщині.



До діяльності виявилися причетними директор підприємства та четверо його спільників.



У квітні 2021-го ліцензію на операції з поводження з небезпечними відходами у ділків анулювали, проте вони продовжували укладати договори про утилізацію та отримали таким чином понад пів мільйона гривень від клієнтів.



Директора підприємства разом із спільниками звинувачують у порушенні санітарних правил і норм, а окремо керівнику висунули підозру ще й за статтею із заволодіння майном у великих розмірах. За вчинене їм загрожує ув'язнення на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або вести певну діяльність на строк до трьох років.