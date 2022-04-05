Підприємці перекрили трасу Краматорськ-Слов'янськ

18:24 10 листопада Київ, Україна

Підприємці, які протестують проти введення касових апаратів для малого бізнесу, перекрили трасу Краматорськ-Слов'янськ.



Про це повідомив учасник акції в своїх соціальних мережах у вівторок, 10 листопада.





Відзначається, що близько 150 автомобілів застрягли в пробці. Учасники акції пропускають лише автомобілі швидкої допомоги та рейсові автобуси.

«ФОПи змушені будуть закриватися, просто не під силу буде працювати. 5 мільйонів громадян України залишаться без робочих місць. Ми хочемо зберегти наше майбутнє і майбутнє наших дітей!» - заявили учасники акції.

Акція була узгоджена з поліцією.

Краматорський міський голова Андрій Панков зустрівся з активістами з-поміж підприємців, про що він написав у своєму Facebook.

Мер прокоментував ситуацію.



Він зазначив, що за словами підприємців, їхнє обурення викликане початком застосування реєстраторів розрахункових операцій та недосконалістю цієї процедури.

«Вона викликає численні нарікання і вимагає додаткового опрацювання. Тобто самі підприємці не проти касових апаратів, але вартість впровадження системи, витрати на її експлуатацію та деякі нюанси роботи з РРО не описані досить зрозуміло з точки зору законодавства, не враховують інтереси зовсім малих бізнесів. Простежується зацікавленість у впровадженні системи саме великих мереж - тоді вони залишаться без великої кількості конкурентів», - написав Панков.

Він додав, що сьогодні міська влада домовилася з підприємцями про наступне: відділ торгівлі спільно з підприємцями складе лист з докладним переліком питань і вимог протестувальників, який буде відправлений до Верховної Ради і Офісу Президента.