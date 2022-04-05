Підприємці перекрили трасу Краматорськ-Слов'янськ

Підприємці, які протестують проти введення касових апаратів для малого бізнесу, перекрили трасу Краматорськ-Слов'янськ.
Про це повідомив учасник акції в своїх соціальних мережах у вівторок, 10 листопада.
Відзначається, що близько 150 автомобілів застрягли в пробці. Учасники акції пропускають лише автомобілі швидкої допомоги та рейсові автобуси.
Акція була узгоджена з поліцією.
Краматорський міський голова Андрій Панков зустрівся з активістами з-поміж підприємців, про що він написав у своєму Facebook.
Мер прокоментував ситуацію.
Він зазначив, що за словами підприємців, їхнє обурення викликане початком застосування реєстраторів розрахункових операцій та недосконалістю цієї процедури.
Він додав, що сьогодні міська влада домовилася з підприємцями про наступне: відділ торгівлі спільно з підприємцями складе лист з докладним переліком питань і вимог протестувальників, який буде відправлений до Верховної Ради і Офісу Президента.
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