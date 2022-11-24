Надавав катери для втечі росіян із Херсона: затримано помічника окупантів

Служба безпеки викрила ще одного посібника окупантів під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зрадником виявився власник місцевої станції катерів.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зрадник добровільно передав у розпорядження агресора шість плавзасобів, кожний із яких розрахований на 30 пасажирських місць. Саме на цих катерах на лівий берег річки Дніпро евакуювалися кадрові співробітники ФСБ та ще кілька підрозділів окупаційних угруповань росії.
Крім того, ворог використав плавзасоби для примусового вивезення частини місцевих мешканців у тимчасово окуповані райони Херсона.
За даними слідства, до широкомасштабного вторгнення цей чоловік влаштовував морські екскурсії у районі Залізного порту. Після захоплення регіону він перереєстрував свій бізнес на користь країни-агресора та уклав відповідну угоду з окупаційною адміністрацією. Після звільнення обласного центру зловмисник намагався переховуватись у місті. Втім співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманого про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув'язнення.
Зрадник добровільно передав у розпорядження агресора шість плавзасобів, кожний із яких розрахований на 30 пасажирських місць. Саме на цих катерах на лівий берег річки Дніпро евакуювалися кадрові співробітники ФСБ та ще кілька підрозділів окупаційних угруповань росії.
Крім того, ворог використав плавзасоби для примусового вивезення частини місцевих мешканців у тимчасово окуповані райони Херсона.
За даними слідства, до широкомасштабного вторгнення цей чоловік влаштовував морські екскурсії у районі Залізного порту. Після захоплення регіону він перереєстрував свій бізнес на користь країни-агресора та уклав відповідну угоду з окупаційною адміністрацією. Після звільнення обласного центру зловмисник намагався переховуватись у місті. Втім співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманого про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув'язнення.
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